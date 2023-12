Presidentes da Venezuela e Guiana convidam Lula para reunião sobre Essequibo

A segurança tem sido reforçada na fronteira e Lula tem insistido pelo diálogo para que as partes cheguem a um acordo. Essequibo representa 70% do território da Guiana e é uma densa área de mata, onde vivem cerca de 125 mil pessoas.

O presidente da Guiana tem cobrado uma postura mais ativa do Brasil no conflito, porém, Lula se preocupa tem adotado postura mais neutra devido a preocupação com a possibilidade de uma guerra entre os países.

