Presidente do Afeganistão deixa país após Talibã entrar em Cabul

Ashraf Ghani, presidente do Afeganistão, deixou o país depois que o grupo de terroristas Talibã entrou em Cabul e deu início a tomada da capital.

A informação foi divulgada pela agência de notícias Reuters, mas não foi confirmada oficialmente pelo Governo. A publicação afirma que Ashraf partiu para o Tajiquistão, país asiático que faz fronteira com o Afeganistão.

Desde as primeiras horas deste domingo (15), o grupo islâmico afirma que negocia a rendição dos membros do Governo e pedia que os mesmos passassem “pacificamente” o controle do poder do país para o Talibã.

Abdul Sattar Mirzakwal, um oficial do Ministério do Interior, se pronunciou mais cedo e disse que o governo faria a transição do poder, mas não revelou quem integraria a nova cúpula.

O Talibã afirma que quer tomar o Afeganistão sem violência e que está dando passagem segura para quem quiser deixar o país. Eles também alegam que militares, governantes e outras classes serão perdoadas e não sofrerão nenhum tipo de retaliação, assim como os demais moradores do país.