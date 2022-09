Presidente de Portugal e Braga Netto ocupam lugar de destaque em cerimônia na Esplanada

Ex-titulares de pastas da gestão Bolsonaro que são candidatos em disputas estaduais, como a deputada Flávia Arruda (PL-DF) e Damares Alves (Republicanos-DF), que se enfrentam na briga pela vaga no Senado da capital, também estiveram presentes. A deputada Tereza Cristina (PP-MS), que chegou a ser cogitada para ocupar o posto de vice na chapa do mandatário, marcou presença.

Os filhos do presidente e ministros do governo estiveram na ala das autoridades acompanhados de seus familiares.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ocupou posição de destaque no palaque das autoridades no desfile de 7 de Setembro e ficou posicionado entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o vice Hamilton Mourão (Republicanos).

