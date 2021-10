Presidente das Filipinas desiste de candidatura e abre caminho para filha disputar eleições

Duterte-Carpio é prefeita da cidade de Davao, no sul do país, e goza de bons índices de aprovação. Em setembro, ela desmentiu as especulações de que disputaria a chapa presidencial -disse, em declaração pública, que havia concordado com o pai que apenas um deles concorreria a um cargo federal. O cenário, agora, é outro.

O ex-assessor de Duterte, Christopher Lawrence Go, 47, que disputaria o cargo, anunciou no sábado que, na verdade, concorrerá a vice. Ele assegurou que, caso eleito, vai continuar a campanha de Duterte contra drogas ilegais.

O Tribunal Penal Internacional autorizou, em setembro, uma investigação sobre a guerra de Duterte contra as drogas, que, segundo dados oficiais, matou cerca de 8.000 pessoas em mais de 200 mil operações no arquipélago asiático desde 2016 -organizações de direitos humanos afirmam que os números reais são substancialmente maiores.

Pesquisa realizada pelo centro Social Weather Stations na última semana com 1.200 filipinos em idade de votar mostrou que seis em cada dez achavam que a candidatura de Duterte para a Vice-Presidência do país era inconstitucional. Cerca de um terço dos respondentes disse que o apoiaria se ele concorresse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, 76, afirmou neste sábado (2) que vai se aposentar da arena política. No poder desde 2016, ele se tornou conhecido pelas execuções extrajudiciais patrocinadas por sua gestão e vinha reiterando publicamente que concorreria à Vice-Presidência do país, em um plano para se manter na cúpula política mesmo após o fim de seu mandato.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.