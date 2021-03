Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro é vacinado contra Covid-19

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi vacinado com a 1ª dose do imunizante Sputnik V contra a Covid-19, após 2 duas semanas do início da campanha de vacinação do país.

De acordo com o R7, o presidente, que estava ao lado da primeira dama, Cilia Flores, brincou ao dizer que não sente efeitos colaterais como “sair falando russo", uma referência à vacina da Rússia. Ele aproveitou para reclamar da dificuldade em comprar a vacina porque países que reconhecem o oposicionista Juan Guaidó como o presidente legítimo do país impedem que seu governo adquira imunizações no exterior.

A Venezuela confirmou cerca de 141 mil casos e 1.364 mortes pela Covid-19 até este sábado.