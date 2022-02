Presidente da Ucrânia diz que EUA e Europa têm medo da Rússia e abandonaram seu país

Zelenski pediu que a população mantenha a calma e que se unam às unidades de defesa territorial. "Aqueles que têm experiência em combates e são aptos para se unir à defesa da Ucrânia devem se apresentar nos centros de recrutamento do ministério do Interior", afirmou.

Os bombardeios deixaram 137 mortos ucranianos e 316 feridos no primeiro dia de confrontos, segundo informações do governo.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, lamentou o abandono por parte de líderes ocidentais em relação aos ataques da Rússia no país. A declaração do presidente ocorreu, nesta quinta-feira (24), durante seu discurso na TV.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.