   Compartilhe este texto

Presidente da Colômbia diz que 'uma grande mulher' sabe usar 'seu clitóris e seu cérebro'

Por Folha de São Paulo

16/09/2025 12h45 — em
Mundo



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, voltou a causar polêmica ao afirmar em uma reunião de gabinete na noite desta segunda-feira (15) que "uma grande mulher" sabe usar "o seu clitóris e o seu cérebro".

O líder de esquerda convocou a reunião com seus ministros e ministras para, como de praxe, falar de uma série de assuntos do governo. Em determinado momento, Petro diz: "Uma mulher livre faz o que bem entende com o seu clitóris e com o seu cérebro, e se souber combiná-los, será uma grande mulher."

Nenhuma das pessoas presentes comenta a fala. O trecho da reunião, que é transmitida ao vivo, viralizou nas redes sociais. O presidente colombiano recebeu uma enxurrada de críticas, que apontaram machismo.

Petro falava sobre a decisão judicial que suspendeu provisoriamente a nomeação do ministro da Igualdade, Juan Carlos Florián, ao considerar que violava a exigência de paridade de gênero no gabinete ministerial.

"Um juiz da Santa Inquisição ignora o direito do presidente de configurar seu gabinete e diz que Florián não pode ser ministro. Ele não está aqui por causa desse atropelo contra a liberdade humana", declarou o ex-guerrilheiro.

A nomeação de Florián, que é cientista político, ativista da comunidade LGBTQIA+ e ex-ator pornô, causou polêmica e críticas, incluindo de membros do seu governo. Antes, a pasta era ocupada por Carlos Rosero, que estava no cargo havia cinco meses após a saída da vice-presidente do país, Francia Márquez, que acumulava o cargo.

Petro, então, falou sobre identidade de gênero e comentou sobre o órgão sexual.

O comentário ocorre em um momento em que o mandatário está sob pressão política a menos de um ano das eleições presidenciais de 2026, com diversas crises e rachas internos em seu governo. Sua gestão, iniciada em agosto de 2022, já teve mais de 50 ministros (sem contar os interinos) nas 19 pastas, com nenhum titular originalmente escolhido por ele se mantendo no comando de um ministério.

Não é a primeira vez que Petro, conhecido por seu caráter intempestivo e confrontador, gera polêmica devido a um comentário. Em fevereiro deste ano, também em uma reunião de seu gabinete, ele disse que "a cocaína não é pior do que uísque".

Defensor da legalização, declarou que a droga só é ilegal "porque é feita na América Latina". "O negócio poderia ser facilmente desmantelado se a cocaína fosse legalizada em todo o mundo", declarou na ocasião. "Venderia como vinho."

Bastidores da Política - Carta ao delegado federal Humberto Freire Bastidores da Política
Carta ao delegado federal Humberto Freire

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


16/09/2025

Tribunal retira duas acusações contra Luigi Mangione por assassinato de CEO

16/09/2025

Irmã de Milei volta atrás e pede anulação de medida que impedia divulgação de áudios de escândalo

16/09/2025

'Tô nem aí', diz Padilha sobre espera por pedido de visto aos EUA para ir à ONU

Foto: Reprodução/Youtube

16/09/2025

Trump processa The New York Times e pede US$ 15 bilhões por calúnia e difamação

16/09/2025

Zelenski cobra posição clara de Trump sobre a guerra

Invasão Gaza - Foto: Reprodução X

16/09/2025

Israel intensifica ofensiva e avança sobre último reduto do Hamas em Gaza

16/09/2025

Rússia treina ataque com supermíssil e armas nucleares

16/09/2025

Israel inicia ofensiva terrestre para ocupar Cidade de Gaza

16/09/2025

Mais de meio século depois, espião da Guerra Fria relembra caso 'Monsieur Butterfly'

16/09/2025

Entenda como funciona a ONU e a lei que rege relação com os Estados Unidos

15/09/2025

Historiador diz se arrepender de fala sobre Kirk, mas afirma que mundo fica melhor sem ele

15/09/2025

Publicação de stylist da Vogue Brasil gera revolta após morte de Charlie Kirk

15/09/2025

Israel inicia ofensiva terrestre para ocupar Cidade de Gaza, diz site

15/09/2025

Líder da ultradireita comete gafe ao criticar presidente e vira piada em Portugal

15/09/2025

Novo premiê da França anuncia corte de privilégios vitalícios de ex-governantes

Foto: Reprodução

15/09/2025

Suspeito de matar Charlie Kirk teria confessado o crime no Discord

Foto: Pixabay

15/09/2025

Dólar cai a R$ 5,32, menor preço em 15 meses

15/09/2025

Vance substitui Charlie Kirk em podcast e promete retaliação contra esquerda

15/09/2025

Trump diz ter feito novo ataque a barco venezuelano, com três mortos

15/09/2025

Polônia fala em risco de guerra após abater drones; Rússia nega ataque

15/09/2025

Polônia derruba drone na capital e prende belarussos

15/09/2025

Vance substitui Charlie Kirk em podcast e promete retaliação contra esquerda

15/09/2025

Brasileiro que perdeu visto dos EUA por celebrar morte de Kirk diz que foi infeliz e tomará medidas contra ataques virtuais

Foto: Reprodução/X @secrubio

15/09/2025

Secretário de Trump promete novas sanções após condenação de Bolsonaro

15/09/2025

Maduro diz estar pronto para enfrentar possível 'agressão militar' dos Estados Unidos

15/09/2025

Vizinhos dizem que suspeito de matar Kirk é 'patriota' de 'ótima família'

15/09/2025

A uma semana de Assembleia-Geral, Itamaraty diz não ter recebido vistos para toda a delegação

15/09/2025

Idosa morre após ser atingida por vizinho que caiu de varanda em Milão

15/09/2025

Em contraponto a Trump, Lula focará Palestina, democracia e clima na ONU


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!