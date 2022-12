Presidente da Alemanha e rei da Espanha estão entre confirmados para posse de Lula

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O grupo que organiza a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para seu terceiro mandato, a ser realizada em 1º de janeiro de 2023, confirmou nesta quarta-feira (7) os nomes dos primeiros 12 líderes mundiais que devem participar da cerimônia.

De acordo com a transição de governo, já confirmaram a presença presidentes de países da Europa, como Alemanha (Frank-Walter Steinmeier) e Portugal (Marcelo Rebelo de Sousa); da África, a exemplo de Angola (João Lourenço) e Cabo Verde (José Maria Neves); da Ásia, citando o Timor Leste (José Ramos-Horta); e das Américas.

A equipe que organiza a posse, coordenada pela socióloga e futura primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, ainda busca uma forma de convidar o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O governo de Jair Bolsonaro (PL) cortou relações diplomáticas com o país e, em 2019, editou uma portaria impedindo a entrada de altos funcionários do regime.

O embaixador Fernando Luís Lemos Igreja, que participa da organização da posse, disse que a transição discute internamente uma forma de fazer o convite a Maduro.

Segundo o diplomata, o Itamaraty convidou chefes de Estado de países que mantêm relações diplomáticas com o Brasil. Também devem ser convidadas outras lideranças estrangeiras que não estão no poder, como o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama --no domingo (4), o deputado federal José Guimarães (PT-CE) chegou a anunciar, em um tuíte, a presença do americano na posse, mas apagou a publicação.

São esperadas cerca de 300 mil pessoas nos eventos de 1º de janeiro em Brasília. Janja já havia anunciado uma espécie de festival com artistas como Pabllo Vittar, Valesca Popozuda, Paulinho da Viola, Margareth Menezes, Martinho da Vila e Gaby Amarantos.

A futura primeira-dama disse nesta quarta que também será organizada uma exposição no Museu Nacional da República com curadoria da historiadora Lilia Schwarcz, do humorista Paulo Vieira e de Márcio Tavares, secretário de cultura do PT.

O PT iniciou na terça-feira (6) uma vaquinha virtual para bancar as despesas das atrações musicais.

Janja disse que no dia da posse o presidente eleito deve começar o trajeto de carro em direção ao Congresso Nacional por volta de 14h30. A cerimônia no plenário do Congresso está prevista para as 15h. A etapa da posse que ocorre no Planalto, com cumprimentos de chefes de Estado, começaria às 17h, com a recepção de delegações estrangeiras no Itamaraty às 18h30.

Os shows, abertos ao público que acompanhar o evento, estão programados para o fim da cerimônia no Planalto.

Líderes que já confirmaram presença na posse de Lula Alberto Fernández, presidente da Argentina Felipe 6º, rei da Espanha Frank-Walter Steinmeier, presidente da Alemanha Gabriel Boric, presidente do Chile Gustavo Petro, presidente da Colômbia João Lourenço, presidente de Angola José Maria Neves, presidente de Cabo Verde José Ramos-Horta, presidente do Timor Leste Luis Arce, presidente da Bolívia Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal Rodrigo Chaves, presidente da Costa Rica Umaro Sissoco Embaló, presidente da Guiné-Bissau