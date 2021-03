Presidente chileno defende adiamento de nova constituinte devido à pandemia

Pela proposta do presidente, as eleições para prefeitos, câmaras de vereadores e governadores também seriam adiadas para maio.

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, defendeu neste domingo, 28, que o Congresso adie a eleição da assembleia que vai escrever a nova constituição do país, devido à pandemia do coronavírus. O mandatário pediu que os parlamentares alterem a data das eleições de 10 e 11 de abril para 15 e 16 de maio.

