Presença militar dos EUA no mar do Caribe é um fator de tensão, diz Lula no Brics

Por Folha de São Paulo

08/09/2025 11h15 — em
Mundo



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Durante cúpula no Brics, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a presença das forças armadas na América Latina e afirmou que o terrorismo não poderia ser confundido com os desafios de segurança pública enfrentado pelos países.

Na última semana, os Estados Unidos enviaram forças à Venezuela, que enfrenta crise contra o narcotráfico.

"A América Latina e o Caribe fizeram a opção, desde 1968, por se tornar livres de armas nucleares. Há quase 40 anos somos uma Zona de Paz e Cooperação. A presença de forças armadas da maior potência do mundo no Mar do Caribe é fator de tensão incompatível com a vocação pacífica da região", declarou.

A cúpula dos Brics foi realizada nesta segunda-feira (8) de maneira virtual, entre os líderes do bloco econômico. Em seu discurso, Lula também mandou novos recados contra o conflito na Faixa de Gaza.

"A decisão de Israel de assumir o controle da Faixa de Gaza e a ameaça de anexação da Cisjordânia requer nossa mais firme condenação. É urgente colocar fim ao genocídio em curso e suspender as ações militares nos Territórios Palestinos", declarou.

Lula afirmou ainda que o Brasil decidiu entrar como parte na ação da África do Sul na Corte Internacional de Justiça e que atuará na Conferência de Ato Nível para a Solução Pacífica da Questão Palestina.

"No vazio de tantas crises não solucionadas, o terrorismo continua a assombrar a humanidade. O Brasil repudiou o sequestro e assassinato de inocentes pelo Hamas, bem como os atentados na Caxemira."

