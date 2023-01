Presa por arrancar pênis e cabeça de homem alega sofrer de insanidade mental

Segundo a polícia, Taylor chegou a fazer sexo com o cadáver de Shad. As outras partes do corpo dele estavam espalhadas pela casa. Os advogados argumentam que ela não é mentalmente capaz de ser julgada pois não consegue entender suas acusações.

Taylor Denise Schabusiness, 25, suspeita de arrancar o pênis e a cabeça de Shad Thyrion, 25, durante um jogo sexual, deverá ir a julgamento em 23 março desse ano. A defesa alega que a mulher sofre de insanidade mental e é incapaz de responder pelo crime. As informações são do site Mirror.

