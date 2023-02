Presa por arrancar pênis e cabeça de homem agride advogado em audiência; videos

Na terça-feira (14), o juiz do caso, Thomas Walsh, decidiu adiar o julgamento para o dia 15 de maio. Irritada com o juiz, a ré descontou a raiva no advogado de defesa, Quinn Jolly. Ela só parou após ser contida pelos agentes do tribunal.

Taylor Denise Schabusiness, 25, presa por arrancar o pênis e a cabeça de Shad Thyrion, 25, durante um jogo sexual, agrediu o próprio advogado durante audiência, na terça-feira (14), após se irritar com o adiamento do julgamento nos EUA.

