Prêmio Nobel 2020 vai para cientistas que descobriram a Hepatite C

Os médicos e pesquisadores Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice, foram os nomes escolhidos para levar o Prêmio Nobel 2020, na categoria Medicina. O trio descobriu o vírus da Hepatite C e pelo feito vai dividir o prêmio que equivale a aproximadamente R$ 6,3 milhões.

Harvey Alter e Charles M. Rice, já receberam a novidade, segundo o secretário do comitê do Nobel, Thomas Perlmann. Michael Houghton ainda não pode ser contatado. A descoberta dos médicos no final da década de 80 mudou o curso da medicina e evitou que milhares de pessoas morressem da doença, que é uma inflamação grave no fígado e pode causar até câncer.

A Hepatite C causa o inchaço do órgão e pode ser transmitida pelo sangue e por fluidos corporais. No Brasil já foram notificados mais de 360 mil casos da doença e geralmente afeta pessoas com mais de 40 anos. As regiões Sul e Sudeste são as que concentram o maior número de acometidos.

Para se prevenir, é indicado não compartilhar objetos pessoais que tenham contato com o sangue e usar preservativo.