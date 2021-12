Premier League adia 16º jogo em 15 dias após novo recorde de casos de Covid

A Premier League bateu novo recorde ao registrar 103 novos casos de Covid-19, segundo dados divulgados pelo boletim nesta terça-feira (28). Com isso, o Campeonato Inglês chegou a 16 jogos adiados em 15 dias. "A Liga está ciente de que as decisões na última semana de adiar os jogos vão decepcionar os torcedores e entende suas frustrações em uma época especial do ano em que estão ansiosos para assistir e ir aos jogos de futebol. O objetivo da Liga é fornecer o máximo de clareza possível, mas infelizmente alguns adiamentos às vezes precisam ser feitos em curto prazo, pois a segurança é nossa prioridade. Sempre que possível, a Liga fará o possível para manter os torcedores atualizados caso haja risco de jogo em uma jornada", comunicou a Premier League.

