Premiê do Canadá tira foto com 'pernas abertas' em Seul e divide opiniões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma fotografia do premiê do Canadá, Justin Trudeau, em pose descontraída durante visita oficial à Coreia do Sul vem sendo alvo de críticas e elogios nos últimos dias. Com 1,88 metro de altura, o político aparece com as pernas ligeiramente abertas para ficar com tamanho parecido de Kim Jin-pyo, presidente da Assembleia Nacional do país asiático, que, segundo a imprensa, tem cerca de 1,70 metro.

Trudeau e uma delegação de ministros canadenses estiveram em Seul para celebrar o 60º aniversário das relações diplomáticas entre os países e firmar acordos na área econômica. Antes de fazer um discurso na Assembleia Nacional na quarta-feira (17), o canadense posou para fotos com políticos coreanos.

Ao se aproximar de Trudeau, Kim ficou na ponta dos pés para brincar com a diferença de quase 20 centímetros nas alturas dos dois líderes. O canadense reagiu com bom humor e, em seguida, abriu as pernas enquanto sorria e apertava a mão do sul-coreano.

Parte da imprensa coreana elogiou o gesto. O canal Chosun descreveu a cena como "comovente", e a emissora YTN sugeriu que Trudeau tem uma "mentalidade carinhosa". Já o jornal canadense True North divulgou que o líder protagonizou mais uma vez o que chamou de "momentos embaraçosos" no exterior.

Não é a primeira vez que aperto de mão do canadense ganha as manchetes da imprensa. Em 2016, ele tentou apertar as mãos dos líderes americano Barack Obama e mexicano Enrique Peña Nieto ao mesmo tempo, em gesto um tanto quanto inusitado.

No mesmo ano, outra fotografia do premiê roubou a cena. Trudeau foi flagrado sem camisa ao fundo de uma das imagens de um casamento na praia para o qual não havia sido convidado, enquanto observava a entrada da noiva. À época, políticos da oposição acusaram o líder de ter aparecido de propósito, mas, segundo a autora da foto, tudo não passou de uma grande coincidência.

Em novembro, uma cena do líder da China, Xi Jinping, reclamando de Trudeau durante a cúpula do G20 na Indonésia também chamou a atenção. O chinês ficou irritado por, segundo ele, o governo canadense ter vazado para a imprensa informações sobre o conteúdo da conversa entre os dois no dia anterior.

"Tudo o que discutimos vazou para os jornais. Isso não é apropriado, não fazemos dessa forma", disse Xi em mandarim, com um sorriso tenso. As imagens viralizaram da bronca nas redes sociais.

Em sua visita a Seul, Trudeau também se encontrou com o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol. Neste fim de semana, ele irá participar da cúpula do G7, grupo que reúne algumas das principais economias mundiais, em Hiroshima, no Japão.