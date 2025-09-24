   Compartilhe este texto

Premiê da Austrália defende luta contra escalada de violência global e reafirma apoio à Ucrânia e Palestina

Por Folha de São Paulo

24/09/2025 22h30 — em
Mundo



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália, reafirmou repetidamente o compromisso de seu país no "fortalecimento da soberania, defesa e diplomacia" de sua região e do mundo contra a "escalada global de violência" entre nações. Para isso, durante seu discurso na Assembleia-Geral, reiterou que apoia "as corajosas pessoas da Ucrânia contra a invasão russa" e a população "do Oriente Médio, que mais precisa de atenção neste momento".

"Nós estamos determinados a salvar as próximas gerações", afirmou Albanese, ao relembrar a necessidade de "reafirmar a fé em direitos humanos fundamentais, promoção de progresso social e maior liberdade". Ainda rememorou o recente reconhecimento do Estado palestino por seu país, e destacou a importância de uma declaração liderada pela Austrália que prevê a proteção de trabalhadores humanitários em conflitos armados.

"Não podemos impor nossos valores para outras nações", disse, mas é preciso se posicionar contra o terrorismo e os estados que o financiam. O australiano condenou qualquer forma de antissemitismo e, em paralelo, reconheceu a necessidade de um futuro para o povo de Gaza, "sem o Hamas em qualquer função".

Mundo

