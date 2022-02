Premiê alemão teme que Putin queira apagar Ucrânia do mapa

Scholz também responsabilizou exclusivamente Putin, e não o povo russo, pelo ataque, mas que o mandatário "não iria ganhar". "Com o ataque na Ucrânia, o presidente Putin quer voltar no tempo. Mas não há volta para o século 19, quando grandes poderes governavam acima dos líderes de Estados menores."

"Somos testemunhas do início de uma guerra de uma magnitude que não vimos na Europa em mais de 75 anos", disse o premiê, em referência à Segunda Guerra Mundial,. "Esta é uma tentativa de mudar com o uso da força as fronteiras na Europa, talvez inclusive apagar um país inteiro do mapa", acrescentou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu discurso à população da Alemanha, o primeiro-ministro do país, Olaf Scholz, condenou nesta quinta-feira (24) a invasão da Ucrânia comandada pelo presidente russo, Vladimir Putin, que poderia "apagar um país inteiro do mapa".

