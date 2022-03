Prefeito de Tchernihiv acusa Rússia de 'ataques colossais' depois de prometer redução

"Hoje temos um ataque colossal no centro de Tchernihiv. Vinte e cinco pessoas foram feridas e agora estão em hospitais. São todos civis", disse Atrochenko durante entrevista à CNN americana. "Então, sempre que a Rússia diz algo, isso precisa ser verificado com cuidado."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Tchernihiv, Vladislav Atrochenko, acusou a Rússia nesta terça-feira (30) de fazer exatamente o contrário do que prometeu. Em vez da "redução drástica" anunciada após a rodada de negociações na Turquia, Moscou teria intensificado os ataques contra a cidade no norte da Ucrânia.

