Prefeito de Kiev diz que cidade está cercada, mas porta-voz o desmente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, afirmou neste domingo (27), em entrevista à agência de notícias Associated Press, que não há um plano para a retirada de civis da cidade caso as tropas russas consigam dominá-la. "Não podemos fazer isso, porque todos os caminhos estão bloqueados", disse ele. "Neste momento estamos cercados."

