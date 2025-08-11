   Compartilhe este texto

Prefeita diz que intervenção de Trump em Washington é 'perturbadora'

Por Folha de São Paulo

11/08/2025 21h45 — em
Mundo



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A prefeita de Washington chamou de perturbadora a intervenção policial na cidade, anunciada nesta segunda-feira (11) pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para combater a criminalidade.

Apesar da fala, a democrata Muriel Bowser disse que não se surpreendeu com o anúncio. "Embora esta ação de hoje seja perturbadora e sem precedentes, não posso dizer que, dada a retórica do passado, estejamos totalmente surpresos", afirmou, em coletiva de imprensa. "Posso dizer aos moradores de Washington que continuaremos a administrar nosso governo de uma forma que os orgulhe", acrescentou.

Bowser afirmou que respeitará o decreto presidencial. "Temos a responsabilidade de apoiar o decreto executivo, e uma das minhas funções é garantir que trabalhemos de forma muito colaborativa com nossos parceiros federais", explicou.

Prefeita também disse que Trump está ciente da queda na criminalidade. "Em todas as conversas que tenho com ele, estamos sempre informando o presidente sobre o nosso progresso", afirmou.

QUEDA NA CRIMINALIDADE

Crimes violentos caíram 26% neste ano na cidade, em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo a emissora BBC, essas ocorrências atingiram em 2024 o menor nível em 30 anos, de acordo com dados da Polícia Metropolitana de Washington DC.

Números da polícia de Washington e do FBI divergem. Enquanto os dados municipais de crimes violentos mostram uma queda de 35% no ano passado, em comparação com 2023, a agência federal registra um recuo de 9%. Ou seja, os dois levantamentos concordam que a criminalidade diminuiu na cidade.

Taxa de homicídios, citada por Trump, também diminuiu. O índice caiu em 2024 e, neste ano, registrou uma redução de 12% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a polícia de Washington.

Trump apresentou hoje um plano para diminuir a criminalidade em Washington D.C. e torná-la a "capital mais bonita do mundo". Entre as medidas anunciadas, estão o controle da polícia pela administração federal e o envio de tropas da Guarda Nacional.

O republicano planeja aumentar o controle federal sobre a administração da capital. Ele vem investindo em um discurso agressivo contra pessoas em situação de rua e criminosos, argumentando que a intervenção seria em nome da segurança e da ''limpeza''.

Trump disse que Washington será liberada do ''crime, da sujeira e da escória''. ''Nossa capital foi derrubada por gangues violentas, criminosos, maníacos, selvagens e pessoas sem casa. E nós não vamos deixar isso acontecer mais. Nós não vamos aceitar'', falou à imprensa.

Ontem, o presidente afirmou que os "sem-teto" deveriam se mudar imediatamente. "Os sem-teto têm que se mudar, imediatamente. Nós lhes daremos lugares para ficar, mas longe da capital. Os criminosos não precisam se mudar. Vamos colocá-los na cadeia, onde é o seu lugar", publicou Trump na plataforma Truth Social.

Durante o anúncio de hoje, Trump citou Brasília como exemplo de capital violenta. "Olhando os números, temos alguns gráficos com diferentes cidades ao redor do mundo: Bagdá, Panamá, Brasília, San José, Bogotá, Cidade do México, Lima... Nós dobramos ou triplicamos [a taxa de criminalidade]. Vocês querem viver em lugares como esses? Eu acredito que não", afirmou.

