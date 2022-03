'Precisamos de tempo para nos reconstruir', diz brasileira que estava desaparecida na Ucrânia

A família da artesã no Brasil perdeu o contato com ela no dia 2 de março e iniciou uma mobilização em busca de informações. Na segunda-feira (28), o filho conseguiu fazer contato novamente e soube que ela tinha saído de Mariupol, em um carro particular, com destino à Crimeia.

JOÃO PESSOA, PB (FOLHAPRESS) - A paraibana Silvana Pilipenko, 54, que ficou desaparecida por 27 dias na Ucrânia e foi encontrada pela família nesta semana, disse que enfrentou dias "muito difíceis" no país após o prédio em que vivia, em Mariupol, ter sido bombardeado no início de março.

