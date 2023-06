Possíveis restos humanos são encontrados nos destroços do submarino Titan, dizem autoridades

Os destroços serão encaminhados para um porto dos EUA, onde passarão por testes do Conselho de Investigação da Marinha. Profissionais irão realizar "uma análise formal de supostos restos humanos que foram cuidadosamente recuperados nos destroços no local do incidente", diz o comunicado da Guarda Costeira.

O material encontrado será encaminhado para análise para confirmar se pertence às vítimas. Ainda nesta quarta, as autoridades descarregaram os pedaços do Titan em um pier da Guarda Costeira canadense em St. John's, na Terra Nova.

Possíveis restos humanos foram encontrados nos destroços do submarino Titan, recuperados nesta quarta-feira (28), segundo a Guarda Costeira dos EUA. Os cinco tripulantes foram dados como mortos após o submersível implodir durante uma visita ao Titanic, no Oceano Atlântico.

