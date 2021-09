Portugal volta a autorizar a entrada de turistas brasileiros

Pelas regras em vigor nos últimos meses, quem viaja do Brasil para Portugal precisa apresentar um teste negativo para a Covid-19 antes do embarque. O viajante também precisa cumprir uma quarentena obrigatória de 14 dias após a chegada ao território português.

O despacho atual revoga a decisão anterior do governo, que havia prorrogado a proibição de viagens não essenciais a partir do Brasil até o fim de setembro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.