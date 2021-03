Portugal tem a taxa de transmissão do coronavírus mais baixa da Europa

O lockdown, no entanto, deixou as coisas relativamente sob controle já na segunda semana de fevereiro.

Na avaliação de André Peralta Santos, da Direcção-Geral da Saúde, a vacinação começa a mostrar alguns efeitos na população acima de 80 anos, com redução das internações em cuidados intensivos. Este é o grupo com maior cobertura vacinal até agora no país.

Segundo o especialista, nos últimos 5 dias, o índice de transmissibilidade do SARS-CoV-2 ficou em 0,74 em todo o país, com exceção das regiões autônomas dos Açores e da Madeira.

“Continuamos a apresentar o Rt mais baixo da Europa e com uma incidência já perto dos 120 [novos casos] por 100 mil habitantes”, disse o epidemiologista Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge .

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - O lockdown segue produzindo resultados em Portugal. Em reunião entre especialistas e representantes políticos nesta segunda-feira (8), foi anunciado que o país segue com taxa de transmissão (Rt) do novo coronavírus mais baixa da Europa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.