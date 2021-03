Portugal mantém restrições de voos ao Brasil devido à variante da Covid-19

De acordo com o Sistema Globo, as pessoas que passaram pelo Brasil, Reino Unido ou África do Sul vão precisar fazer teste com resultado negativo para a doença, que deve, obrigatoriamente, ser feito 72 horas antes da viagem.

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa anunciou nesta quinta-feira (11), que o o governo português vai manter as restrições de viagens ao Brasil até pelo menos a Páscoa. Os voos partindo do Brasil estão suspensos desde o início deste ano após a detecção de novas variantes da Covid-19.

