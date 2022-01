Portugal autoriza eleitores com Covid a votar em pleito para o Parlamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de Portugal anunciou nesta quarta-feira (19) que aqueles que estiveram infectados com coronavírus poderão sair do isolamento para participar da eleição do próximo dia 30 que elegerá o novo Parlamento do país.

Para minimizar a possibilidade de novas infecções, o Ministério do Interior pediu que os contaminados compareçam aos locais de votação entre 18h e 19h, ainda que não haja uma restrição de horário.

"Precisamos de um pacto social que permita a todos votar em segurança", disse a titular da pasta, Francisca Van Dunem. Ela também solicitou que os isolados utilizem seus próprios veículos ou caminhem até os colégios eleitorais, evitando o uso do transporte público. Os infectados só podem sair do isolamento para votar e devem ir embora imediatamente após a votação.

A chefe da Direção-Geral da Saúde (agência com funções semelhantes às da Anvisa), Graça Freitas, disse que não haverá zonas designadas para as pessoas com Covid e que a população não será obrigada a apresentar provas do seu estado de saúde.

Além disso, os portugueses que estiverem trabalhando nos colégios eleitorais receberão equipamento de proteção. "Esta solução vai prevenir, não totalmente, mas vai minimizar o risco de contágio", disse Freitas.

Nesta quarta, Portugal registrou 52.549 novas infecções por Covid, o número diário mais alto desde o início da pandemia –situações semelhantes vêm ocorrendo em toda a Europa, considerada o atual epicentro da variante ômicron.

A cifra de óbitos, porém, permanece bem abaixo dos níveis vistos anteriormente: segundo a plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford, o país registrou, nesta terça (18), 46 novas mortes, enquanto no pico da pandemia, em 31 janeiro do ano passado, foram 303. Ao todo, 19.830 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 em Portugal.

Em relação às hospitalizações, o país tem hoje 1.959 pessoas internadas com coronavírus, ao passo que no pico de 2021 eram mais de 6.800. A discrepância entre o aumento no número de casos e a queda nos óbitos pode ser explicada, segundo especialistas, pela vacinação. Hoje, mais de 90% dos portugueses estão com o primeiro ciclo vacinal completo.

A eleição legislativa no país vem depois de o governo socialista liderado pelo premiê António Costa ter sua proposta de Orçamento vetada pelo Parlamento. As pesquisas de opinião, porém, colocam a legenda na frente, com 39%. Por outro lado, os partidos portugueses de centro-direita e ultradireita, reunidos, contabilizam mais de 40% das intenções de voto.