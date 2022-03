Por segurança, equipe da Embaixada do Brasil vai sair de Kiev rumo a fronteira com a Polônia

No comunicado, o Itamaraty explica que mesmo com a equipe fora de Kiev, a Embaixada poderá ser contatada pelo site, pela página do Facebook e pelo grupo criado no Telegram.

"Os postos de atendimento em Lviv e Chisinau complementam as medidas já em curso de apoio aos brasileiros, de confecção de documentos de viagem e de retirada, ordenada e segura, de nacionais do território ucraniano", diz a nota.

