Por falta de audiência, Trump suspende blog lançado há 1 mês

Segundo o NYT, parte do pequeno grupo de conselheiros do republicano não aprovou a decisão de encerrar o blog. Outros tentaram transformar a mudança em algo positivo.

Depois que o jornal The Washington Post, no entanto, chamou a atenção para a falta de leitores, Trump disse que o blog era apenas uma solução provisória enquanto ele decide o que vem pela frente.

O site, que teria custado alguns milhares de dólares, foi construído para ser um canal para os apoiadores terem acesso a comunicados do ex-presidente e se comunicarem com ele.

Segundo informações do New York Times, o republicano estava frustrado por ter ouvido de amigos que o site atraía poucos leitores e o fazia parecer "pequeno e irrelevante".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Banido do Twitter e do Facebook, o ex-presidente americano Donald Trump decidiu nesta quarta-feira (2) suspender seu novo blog --lançado há apenas um mês e anunciado como uma nova plataforma de comunicação.

