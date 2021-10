Políticos repudiam agressões a jornalistas durante caminhada de Bolsonaro em Roma

"Nada mais me surpreende em relação à postura desse governo. Respeito a pessoas e à imprensa é premissa de respeito às liberdades. Para bom entendedor ", afirmou Gilberto Kassab, presidente do PSD.

Conforme relatou a repórter Ana Estela de Sousa Pinto, do jornal Folha de S.Paulo, também alvo de violência na ocasião, Bolsonaro não deu atenção aos acontecimentos, olhando fixamente para a frente durante todo o trajeto. Assessores do presidente em nenhum momento pediram calma ou intercederam.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Políticos repudiaram as agressões a jornalistas por seguranças que escoltavam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante passeio em Roma, na Itália, onde ele participou de encontro de líderes do G20, neste domingo (31).

