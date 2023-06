Policiais encontram três corpos e fecham centro de Nottingham, na Inglaterra

"[O motorista] foi direto na direção das pessoas. Uma mulher foi parar no meio-fio, e um homem foi jogado ao ar. Houve um estrondo. Gostaria de nunca ter visto essa cena, realmente me abalou", disse Lynn, que testemunhou o episódio, à emissora britânica BBC.

Policiais descreveram os assassinatos como incidentes "trágicos e espantosos". Já o premiê britânico, Rishi Sunak, disse que os fatos são chocantes. "Meus pensamentos estão com os feridos, com as famílias e com os entes queridos daqueles que perderam suas vidas", escreveu ele nas redes sociais.

