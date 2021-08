Polícia investiga 'ameaça de bomba' perto do Congresso dos Estados Unidos

Em 2 de abril, um policial foi morto e outro ferido após um homem lançar seu carro contra as barreiras de proteção instaladas no local.

Dezenas de agentes estão isolando a área, em um local que já estava recebendo uma proteção especial desde a invasão do Capitólio desde o dia 6 de janeiro por apoiadores do então presidente Donald Trump. O ataque resultou em cinco mortes.

Segundo os agentes, um veículo suspeito estacionou próximo à Biblioteca do Congresso e pode ter explosivos em seu interior. O FBI se uniu à Polícia do Capitólio e tenta "iniciar um diálogo" com um homem que estaria dentro do carro.

O prédio do Capitólio também foi fechado para visitantes e as pessoas levadas para partes seguras da estrutura. Já o Congresso está vazio porque essa é uma semana de férias.

