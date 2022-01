Polícia do Reino Unido investigará festas do governo Boris Johnson durante lockdown

GUARULHOS, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Metropolitana de Londres anunciou nesta terça-feira (25) a abertura de uma investigação criminal sobre a série de festas realizadas em Downing Street, sede do governo do Reino Unido, durante os períodos de restrição para conter a pandemia de Covid.

A decisão vem após a polícia receber evidências sólidas sobre os episódios por meio de investigação capitaneada pelo gabinete britânico, segundo informou a comissária Dame Cressida Dick.

Jornais locais têm revelado, há semanas, festas envolvendo o premiê Boris Johnson e figuras do seu entorno, informações que desaguaram na maior crise enfrentada pelo político conservador.

O assunto também é investigado pelo próprio governo, por meio de Sue Gray, segunda secretária permanente de gabinete que assumiu a apuração após Simon Case renunciar ao posto quando uma celebração realizada em seu escritório durante a crise veio à tona.

De acordo comunicado lido por um porta-voz, a investigação paralela continuará mesmo com o anúncio da polícia metropolitana. Esperava-se que o relatório produzido por Gray fosse publicado ainda nesta semana, com revelações que poderiam complicar ainda mais o cenário para Boris, mas a divulgação das conclusões pode ser atrasada até que a investigação policial seja concluída.

Os agentes metropolitanos pediram que o gabinete compartilhe todas as informações disponíveis para apoiar as investigações policiais, segundo comunicado lido após o anúncio da investigação criminal. Não foram esclarecidos quais eventos estão sendo apurados.

Investigações policiais sobre a violação dos períodos de lockdown no Reino Unido não foram frequentes ao longo da crise sanitária, o que levantou críticas. Questionada sobre o assunto, a comissária Dick, da Polícia Metropolitana, disse que os recursos da corporação são finitos, e que a situação foi agravada com cada vez mais agentes afastados com Covid. "Acho que, em geral, o público entenderia que precisamos nos concentrar em crimes violentos, terrorismo e outras prioridades."

A abertura da investigação criminal vem um dia após a emissora ITV News revelar que o premiê Boris Johnson realizou uma festa para comemorar seu aniversário durante o primeiro lockdown no Reino Unido, em junho de 2020, quando reuniões sociais em ambientes internos estavam proibidas. Até 30 pessoas teriam participado do evento na residência oficial do primeiro-ministro.

Ainda que apuração policial pese para Boris, que enfrenta críticas da oposição trabalhista, mas também de seus correligionários, é pouco provável que a conclusão das investigações traga desdobramentos significativos para o premiê -além do descredito público, claro. Isso porque a punição prevista para aqueles que desrespeitam as restrições sanitárias consiste na aplicação de multas pré-fixadas.

A multa para reuniões com mais de 15 pessoas, por exemplo, é de 800 libras (R$ 5.900), valor que pode ser reduzido para 400 libras caso seja pago no prazo de duas semanas e pode chegar a 6.400 libras caso a infração seja repetida cinco vezes. Os valores foram estabelecidos na Inglaterra há um ano, em janeiro de 2021.

Não são raros, porém, os casos em que as autoridades policiais limitam-se a dar uma advertência moral, ao invés de aplicar a multa pré-estabelecida. O parlamentar Neil Coyle lembrou nas redes sociais que, há sete semanas, instou as autoridades policiais a investigarem o caso. Ao jornal britânico The Guardian, disse que a comissária Dame Cressida Dick tem "sérias questões para responder sobre os motivos para que a investigação só pudesse ser iniciada agora".

Diversas festas teriam sido realizadas em Downing Street durante o período de isolamento. Uma delas ocorreu em 16 de abril de 2021, véspera do funeral do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth 2ª. Funcionários do gabinete de Boris beberam álcool, e alguns dançaram, em dois eventos separados, segundo o jornal Telegraph.

Boris foi ao Parlamento em 12 de janeiro para pedir "desculpas sinceras" pela participação num evento de sua equipe que furou as regras de confinamento no país. Depois, dirigiu as mesmas palavras à rainha Elizabeth 2ª por festas no gabinete na véspera do funeral de Philip, quando o Reino Unido estava em luto.

Outro evento, este em maio de 2020, trazia um convite pedindo que os convidados levassem sua própria bebida para "aproveitar ao máximo o clima agradável e tomar, com distanciamento social, algumas bebidas, nos jardins do número 10 [referência ao endereço 10, Downing Street]". Boris e sua esposa, Carrie Johnson, teriam participado.