Polícia detém terceiro suspeito de envolvimento em ataque na França

A polícia da França prendeu, na sexta-feira (30), uma terceira pessoa na investigação do ataque em uma basílica de Nice.

Segundo um site de notícias do Globo, o atentado aconteceu na manhã da quinta-feira. O agressor, Brahim Issaoui, um tunisiano de 21 anos recém-chegado a Nice, entrou na igreja com uma faca e atacou várias pessoas. Em menos de meia hora, matou três pessoas, entre elas a brasileira Simone Barreto Silva, de 44 anos. A polícia neutralizou o agressor, que está hospitalizado.

No mesmo dia do atentado, a polícia da França prendeu um homem de 47 anos suspeito de ter mantido contato com o autor do ataque. Um segundo homem, de 33 anos, que também teria entrado em contato com o agressor na véspera do ataque, foi detido na sexta-feira (30).

Um policial afirma que os investigadores ainda tentam entender qual foi o papel do terceiro homem detido.