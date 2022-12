Polícia desmente 'fake news' sobre AquaDom com referência a 'Procurando Nemo'

PETRÓPOLIS, RJ (FOLHAPRESS) - A seriedade da explosão que matou quase 1.500 peixes e espalhou mais de mil toneladas de água pelo centro de Berlim nesta sexta (16) não impediu a internet de reagir como de praxe --produzindo memes.

Um deles, no entanto, incomodou a polícia municipal de Berlim. A montagem consistia em um tuíte falso do perfil oficial do órgão mostrando uma cena do filme de animação "Procurando Nemo" em que os peixes de aquário que haviam ajudado Nemo a se reencontrar com o pai surgem em sacos plásticos, flutuando no oceano.

A imagem era acompanhada da mensagem: "Após os incidentes da noite passada, estes suspeitos estão agora sendo procurados na região da grande Berlim. Por favor, envie-nos qualquer informação".

Era, é claro, uma piada --que a autoridade berlinense optou por não endossar. "Circula neste momento um tuíte fake que mostra a polícia de Berlim satiricamente em busca dos suspeitos da operação de hoje no AquaDom. Nós nos dissociamos expressamente dela!", escreveu o órgão na plataforma.

A polícia ainda esclareceu que não está em busca de quaisquer suspeitos pelo incidente. Na própria sexta-feira, ela havia afirmado à imprensa local que não havia evidências de que aquele tinha sido um ataque planejado.

A causa da explosão ainda é desconhecida, mas aventa-se que as baixas temperaturas no país tenham provocado rachaduras na estrutura, que acabou cedendo à pressão das mil toneladas de água. Há suspeitas ainda de que tenha havido fadiga de material.

A imprensa alemã chamou a atenção para o fato de que, ao tentar acabar com o meme, a polícia berlinense pode ter causado o chamado "efeito Streisand", que ocorre quando um ato de censura apenas aumenta a curiosidade em relação ao conteúdo removido, fazendo com que ele não só continue a circular, como ganhe força.

O fenômeno ganhou esse nome em razão de um caso de 2003, quando um fotógrafo tirou uma foto da mansão da cantora americana Barbra Streisand. A princípio, a imagem passou despercebida. Mas quando a artista entrou com um processo contra o autor, a quantidade de buscas pela foto aumentou progressivamente.

Apesar das piadas, uma outra parte dos internautas usou as redes sociais para se manifestar contra a própria existência do AquaDom, acusando o empreendimento de ferir os direitos dos animais. Foi o caso da secretária-geral da Anistia Internacional, Agnès Callamard, que afirmou em uma postagem no Twitter que o episódio era uma "metáfora para a arrogância humana, o consumismo infinito e a sede por emoções fortes, com conseqüências devastadoras para outras espécies".

Neste sábado (17), ativistas em defesa dos direitos dos animais fizeram uma vigília em frente ao hotel em que o aquário explodiu. Cerca de dez manifestantes se posicionaram na calçada em frente ao Radisson Blu, no centro da capital alemã, no início da tarde, com cartazes que diziam: "Peixes são amigos, não são decoração" e "Descanse em paz, família de peixes-borboleta". Os participantes ainda puseram velas acesas na calçada.