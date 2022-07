Polícia da Espanha prende traficantes que usavam drones submarinos para transportar drogas

No escopo da mesma investigação, a polícia afirmou ter identificado uma série de pessoas, em sua maioria marroquinos e dinamarqueses, que estaria enviando quantidades significativas de haxixe do Sul da Espanha ao norte da Europa. O destinatário dessas remessas de droga seria uma organização criminosa norte-africana, denominada Mocro-Máfia, diz a polícia.

A investigação teve início em abril do ano passado, quando a polícia descobriu que o grupo era responsável pelo suprimento técnico e logístico de outras quadrilhas. Além dos drones submarinos, o grupo também desenvolvia outros veículos com capacidade de carga que variava entre 150 e 200 kg.

"Construíam esses veículos de maneira artesanal, além de implantarem 'fundos duplos' em veículos, e encontrar outros meios para ocultar o transporte de entorpecentes", informaram as autoridades. Segundo os investigadores, os detidos tinham clientes de toda espécie de organizações criminosas e operavam sua montagem em plantas industriais de Cádis, no sudoeste da Espanha.

De acordo com a corporação, esta foi a primeira vez em que um drone submarino foi utilizado para o tráfico de entorpecentes. Três embarcações do tipo foram apreendidas, duas delas ainda em fase de construção e uma terceira já perto de ser concluída.

