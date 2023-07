Polícia corre para socorrer ‘mulher aos gritos’, mas descobre que 'vítima' era papagaio

Steve Wood, um britânico de Canvey Island (Essex, Inglaterra), recebeu no início deste mês, uma visita surpresa da polícia em sua casa devido aos altos gritos de uma mulher. Três carros foram enviados para investigar a situação. No entanto, quando os agentes chegaram à residência, descobriram que o responsável pelos gritos era um papagaio chamado Freddie, que sabia falar muito alto.

