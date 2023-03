Polícia britânica é racista, misógina e homofóbica, diz relatório do Parlamento

As vítimas descreveram relacionamentos abusivos ao extremo, citando espancamento com cinto, prisão em espaços pequenos e estupro. Em alguns casos, ele controlava o que suas vítimas vestiam, quando ou o que comiam e onde dormiam.

Wayne Couzens foi o policial que raptou, estuprou e matou Sarah Everard. Ela tinha 33 anos e estava voltando para casa após visitar uma amiga, às 21h30, na região do bairro de Brixton. Couzens, que estava fora de serviço, a parou na calçada, mostrou sua identificação e a algemou. A região vivia uma quarentena devido à Covid, e a jovem, segundo um vídeo captado na rua, não discutiu e entrou no carro.

Em outro exemplo levantado pelo documento, um policial descreveu ter testemunhado outros policiais "navegando por relatórios de crimes procurando vítimas do sexo feminino que moram sozinhas, entrando em contato com elas quando estão de folga e oferecendo 'apoio'".

"Os exemplos terríveis de discriminação neste relatório, a decepção de comunidades e vítimas e a tensão enfrentada pela linha de frente são inaceitáveis", disse ele. "Decepcionamos as pessoas e repito o pedido de desculpas que dei nas minhas primeiras semanas aos londrinos e ao nosso próprio pessoal no Met. Sinto muito."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.