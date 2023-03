Polícia adverte 33 nadadores por importunação de golfinhos no Havaí

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Oficiais do Departamento Estadual de Terras e Recursos Naturais (Docare) do Havaí informaram que encaminharam à polícia 33 nadadores que estavam importunando golfinhos na baía de Honaunau, no leste da maior ilha do arquipélago americano.

Um vídeo de drone gravado na manhã de domingo (26) e publicado pelo Departamento de Terras e Recursos Naturais (DLNR) numa rede social mostra a ação do grupo nadando próximo aos animais.

Eles "parecem perseguir, encurralar e assediar agressivamente" os golfinhos, que tentam fugir dos humanos, diz a publicação.

Nadar a menos de 45 metros de golfinhos nas águas das ilhas do Havaí é uma violação à lei americana, que proíbe o que até então era uma das principais atrações turísticas da região desde 2021.

"Como todos os animais, os golfinhos-rotadores do Havaí também precisam de descanso", disse, à época, o comunicado da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA). Por serem animais de hábitos alimentares noturnos, os golfinhos costumam descansar durante o dia enquanto estão em "áreas seguras" perto da costa.

"Mas, por décadas, os golfinhos-rotadores no Havaí experimentaram intensa pressão de visualização de observadores comerciais e recreativos da vida selvagem que buscam encontros próximos com os carismáticos mamíferos marinhos", explica o comunicado.

Segundo o DLNR, os nadadores foram contatados ainda em água por oficiais do Docare, que avisaram sobre a proibição. Eles foram recebidos por agentes da polícia em terra, onde uma investigação conjunta entre as autoridades estaduais e federais foi iniciada. Casos como esses são geralmente encaminhados ao escritório de aplicação da lei do NOAA para análise e decisão final.

A ilha de Fernando de Noronha, reconhecida por abrigar a mesma espécie de golfinhos que aparece no vídeo do Havaí, também proíbe turistas de nadar junto aos animais ou mesmo tocá-los. Eles só podem ser vistos em passeios de canoas e demais embarcações ou durante os mergulhos credenciados, com o auxílio de profissionais.