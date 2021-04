Pior acidente de trem em Taiwan em décadas deixa 50 mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trem expresso de Taiwan que transportava quase 500 pessoas saiu dos trilhos enquanto passava por um túnel nesta sexta-feira (2), deixando ao menos 50 mortos. Outras 146 pessoas ficaram feridas no acidente --que já está é considerado o maior desastre ferroviário registrado na ilha nas últimas décadas.

O balanço, informado pela Agência Nacional de Bombeiros de Taiwan, é provisório.

A tragédia aconteceu ao norte da cidade de Hualien, na costa leste de Taiwan, uma região turística. Foram mortos turistas, o motorista do trem e passageiros que voltavam para casa para o início de um longo feriado tradicional, no qual é costume cuidar dos túmulos de familiares.

A imprensa local afirma que diversas pessoas viajavam em pé, uma vez que o trem estava lotado, o que fez com o impacto fosse ainda maior --passageiros foram lançados com violência na hora da colisão.

No local do acidente, o ministro dos Transportes, Lin Chia-lung, disse que o trem transportava cerca de 490 pessoas, número maior do que aquele que havia sido informado inicialmente pelos bombeiros, de 350 passageiros.

Imagens mostram vagões destruídos pelo impacto, e outras partes do trem amassadas, o que dificultou os esforços das equipes de resgate para atender feridos, embora por volta do meio da tarde, no horário local, já não houvesse passageiros presos nas ferragens. "As pessoas simplesmente caíam umas sobre as outras", descreveu uma sobrevivente à emissora de televisão local. "Foi assustador. Havia famílias inteiras lá."

O trem, que viajava da capital Taipei para a cidade de Taitung, no sul da ilha, teria descarrilado após bater em um caminhão que saiu de um canteiro de obras na região e deslizou por uma estrada escorregadia. Segundo a Central News Agency, veículo estatal, a polícia levou o motorista para esclarecer o acidente.

"Havia um veículo de construção que não estava estacionado corretamente e que escorregou para a ferrovia", declarou à imprensa o chefe da polícia do condado de Hualien, Tsai Ding-hsien. "É a nossa primeira conclusão e estamos tentando esclarecer a causa do acidente", acrescentou.

Os passageiros que estavam na parte traseira do trem, por sua vez, conseguiram escapar do acidente relativamente ilesos. "Senti uma sacudida violenta e repentina e caí no chão", relatou uma mulher a uma rede de televisão. "Nós quebramos a janela para subir no teto do trem e sair."

A costa leste montanhosa de Taiwan é um destino turístico popular. A ferrovia que serpenteia a costa passa por diversos túneis. A ligação com Taipei foi aberta em 1979. As ferrovias da ilha são consideradas, em geral, confiáveis e eficientes, mas têm um histórico de segurança irregular ao longo dos anos.

Em 2018, 18 pessoas morreram e 175 ficaram feridas quando um trem descarrilou no nordeste de Taiwan. Em 1981, 30 morreram em uma colisão no norte. Outro acidente de trem em 1991 matou 30 pessoas. De acordo com o jornal Apple Daily, de Hong Kong, o pior acidente na ilha foi em 1948, com 64 mortos.

O acidente mais recente com número de mortes superior ao caso desta sexta-feira aconteceu em 31 de outubro de 2019, no Paquistão, onde o incêndio de um trem na província de Punyab deixou pelo menos 74 mortos.