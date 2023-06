Piloto é preso por tentar conduzir avião embriagado e voo é cancelado

O piloto compareceu a uma audiência no Tribunal do Xerife de Edimburgo, e não contestou a acusação. Ele foi mantido sob custódia e deve comparecer novamente ao Tribunal.

Em nota, a Delta admitiu que um de seus pilotos foi "levado sob custódia" pela polícia escocesa. "A empresa está auxiliando as autoridades com as investigações."

A legislação considera como infração o piloto com nível alcoólico superior a 20 miligramas por 100 mililitros de sangue. Entretanto, não foi informada exatamente qual era a quantidade de álcool no organismo de Lawrence.

