Petro pede renúncia de todos os ministros em meio a disputas sobre reformas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu a renúncia formal de todo o seu gabinete em decorrência das dificuldades que enfrenta para aprovar suas propostas de reformas no Congresso.

A informação foi confirmada por dois ministros à agência de notícias AFP nesta quarta-feira (26) -e configura a maior crise da primeira gestão de esquerda do país latino-americano, no poder há menos de nove meses.

Embora não tenha oficializado a saída dos ministros ainda, o presidente colombiano já havia sinalizado uma grande mudança por vir em suas redes sociais na terça (25). No Twitter, relatou frustração com o que descreveu como uma rejeição ao "convite para um pacto social pela mudança" proposto por seu governo por um grupo que "não percebeu que a sociedade exige seus direitos".

E anunciou o fim da coalizão governista no Congresso, creditando a decisão aos líderes de alguns dos partidos que a compunham. "Apesar do voto da maioria nas urnas pedindo mudanças na Colômbia, eles tentam fechar a coalizão com ameaças e sectarismo", escreveu. "Tal situação nos leva a repensar o governo."

No centro da controvérsia está a proposta de um novo sistema de saúde apresentada pelo governo, cuja votação na Câmara dos Deputados na terça foi interrompida por falta de quórum após cinco horas de debates. Segundo relato do jornal local El País, os integrantes da Sétima Comissão do órgão abandonaram as discussões um a um.

A mesma reforma na saúde já havia levado Petro a demitir seu ministro da Educação, Alejandro Gaviria, no final de fevereiro. O ex-reitor da Universidade dos Andes havia produzido um documento contra o projeto, vazado pelo jornal Cambio, junto aos titulares das pastas da Fazenda e da Agricultura -os últimos mantiveram, porém, seus cargos.

Além de Gaviria, outros duas ministras também foram expulsas do governo na época: campeã olímpica María Isabel Urrutia, então chefe da pastas de Esportes, e a dramaturga Patricia Ariza, da Cultura.