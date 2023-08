Pessoas se jogam no chão durante assassinato de Fernando Villavicencio; vídeo

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







O candidato presidencial do Equador, Fernando Villavicencio, foi morto a tiros horas atrás. Villavicencio combatia o crime organizado e prometia muitas mudanças no rumo do País tomado pelo narcotráfico. pic.twitter.com/ssrJ6OHfCG — Área Militar (@areamilitarof) August 10, 2023

As pessoas que participavam do comício de Fernando Villavicencio, candidato à Presidência do Equador, se jogaram no chão quando ouviram o barulho de disparos de arma de fogo. Villavicencio foi morto com três tiros na cabeça ao deixar o local do evento, nesta quarta-feira (09), em Quito.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o desespero das pessoas durante o ataque criminoso. De acordo com autoridades locais, 9 pessoas ficaram feridas, sendo que, entre elas, uma candidata à Câmara de Deputados e dois policiais.

Fernando Villavicencio era casado com Verónica Sarauz e deixa cinco filhos.