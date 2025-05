'Pessoas como Pepe Mujica não morrem', diz Lula após velório de ex-presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quinta-feira (15) do velório de José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai, que morreu aos 89 anos, vítima de um câncer. Em Montevidéu, Lula prestou homenagem ao amigo e declarou que “pessoas como Mujica não morrem”, destacando que os ideais do líder uruguaio seguirão vivos. Para o presidente, Mujica foi um exemplo de generosidade e resistência, especialmente por ter deixado para trás o ódio mesmo após passar 14 anos preso e ter sido torturado.

Durante o discurso, Lula afirmou que sua presença no velório representava uma despedida a alguém que ele aprendeu a respeitar profundamente. Segundo o presidente, Mujica foi uma figura política singular, capaz de dialogar com a juventude e de transformar sua trajetória pessoal em exemplo de humildade e compromisso social. O petista ainda destacou que o mundo viveu duas grandes perdas: Mujica e o papa Francisco, a quem também prestou homenagens.

Lula viajou ao Uruguai acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e de uma comitiva de aliados, incluindo os deputados Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ), o senador Humberto Costa (PT-PE), o ministro Márcio Macêdo e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. Segundo o presidente, a relação entre ele e Mujica ia além da política: era uma amizade marcada pelo respeito e admiração mútua.

Em dezembro do ano passado, Lula havia condecorado Mujica com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a maior honraria brasileira para estrangeiros, chamando-o de “a pessoa mais extraordinária que conheci”. Ao lamentar sua morte, o presidente disse que a grandeza de Mujica “ultrapassou as fronteiras do Uruguai e do mandato presidencial” e que sua vida provou que “a luta política pode andar junto da doçura”.