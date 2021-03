Peru prorroga suspensão de voos do Brasil devido à variante da Covid-19

De acordo com o R7, a suspensão estava marcada para terminar neste domingo. Países como Portugal, Reino Unido, Itália, Colômbia, Turquia, Israel e África do Sul também suspenderam os voos.

A suspensão dos voos partindo do Brasil com destino ao Peru foi prorrogada até o dia 14 de março. O governo peruano divulgou a informação neste domingo (28) como medida de prevenção contra a disseminação da variante brasileira do novo coronavírus.

