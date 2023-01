Peru impõe toque de recolher em região onde protestos provocaram 18 mortes em um dia

Antes vice-presidente de Castillo, Dina é chamada de traidora pelos manifestantes contrários ao seu governo. Em tentativa de conter os protestos, ela declarou no mês passado estado de emergência e assinou decreto para que as Forças Armadas se juntem à polícia na repressão dos atos.

Os protestos contra Dina voltaram a ganhar adesão depois de uma trégua de duas semanas durante as festas de fim de ano. Os manifestantes exigem a renúncia da atual chefe do Executivo, a dissolução do Congresso, mudanças na Constituição e a libertação de Castillo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Peru decretou nesta terça-feira (10) toque de recolher de três dias na cidade de Puno, novo epicentro dos protestos contra a presidente Dina Boluarte que voltaram a ganhar adesão nos últimos dias e agravam a crise instaurada no país desde a destituição de Pedro Castillo da Presidência.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.