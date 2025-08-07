   Compartilhe este texto

Peru e Colômbia disputam ilha na fronteira com Brasil; Petro afirma 'não reconhecer soberania' do vizinho

Por Folha de São Paulo

07/08/2025 18h15 — em
Mundo



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou nesta quinta-feira (7), que a o país "não reconhece a soberania do Peru" sobre as declarações de que a ilha de Santa Rosa na tríplice fronteira com o Brasil faria parte do território peruano.

O país comandado por Dina Boluarte já afirmou repetidamente que a ilha faz parte de seu território nacional e, em meados de junho, a declarou oficialmente parte da província de Loreto. O governo peruano recusa a oposição da Colômbia e reafirma o que chama de "direitos soberanos e atos de jurisdição legítima e legalmente exercidos pelo Peru".

A diminuição do fluxo do rio Amazonas nos últimos anos causou mudanças geográficas na área e aproximou a ilha de Santa Rosa do lado colombiano, onde está localizada a cidade de Letícia. Em comunicado, a chancelaria colombiana afirmou que a ilha nunca foi "atribuída" ao Peru e solicitou que uma comissão binacional defina sua soberania.

Tensões diplomáticas sobre o território eclodiram em 2024, a partir de quando mudanças no fluxo do rio ameaçam deixar Letícia, um importante porto colombiano, sem acesso direto ao rio. Especialistas alertam que a vazão do rio Amazonas deverá continuar diminuindo nos próximos anos, uma consequência do aquecimento global e das mudanças climáticas.

Petro acusa o Peru de "tomar posse de um território que pertence à Colômbia". "O governo usará, antes de tudo, medidas diplomáticas para defender a soberania nacional", disse ele no X.

Em resposta, o ministro das Relações Exteriores peruano, Elmer Schialer, afirmou ao serviço de notícias da BBC que Petro está errado. "Lemos com surpresa esses escritos atribuídos a Gustavo Petro. Lamentamos, pois o presidente claramente não foi devidamente informado sobre esses assuntos", disse.

Várias ilhas surgiram nos últimos anos na região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, especialmente entre os dois últimos. A divisão foi definida há cerca de um século, delimitada pelo canal mais profundo do rio Amazonas.

Especialistas ouvidos pela imprensa internacional concordam que os territórios são "ilhas de ninguém", pelo menos até que os governos peruano e colombiano reavaliem seus domínios uma vez que as formações não existiam quando ambos definiram seus limites.

Em meio à disputa territorial, Petro transferiu as comemorações da Batalha de Boyacá evento-chave para a independência da Colômbia no século XIX, nesta quinta, da capital Bogotá para Letícia.

Bastidores da Política - A reação dos ambulantes Bastidores da Política
A reação dos ambulantes

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


07/08/2025

Sétimo encontro entre Trump e Putin será o mais importante

07/08/2025

Coreia do Sul resgata norte-coreano que fugiu de seu país a nado

07/08/2025

Kremlin ignora Zelenski e confirma cúpula entre Putin e Trump

07/08/2025

Trump minimiza prazo dado a Putin para encerrar guerra na Ucrânia: 'vai depender dele'

07/08/2025

Itália aprova a maior ponte suspensa do planeta: da Sicília ao continente

Foto: Reprodução/YouTube

07/08/2025

Israel confirma plano de ocupar toda a Faixa de Gaza

07/08/2025

Trump congela R$ 3,2 bi da Universidade da Califórnia por 'antissemitismo'

07/08/2025

Netanyahu diz que pretende tomar controle total de Gaza

07/08/2025

Senador diz que FBI vai atrás de democratas que fugiram do Texas para barrar votação

07/08/2025

Netanyahu diz que pretende tomar controle total de Gaza

07/08/2025

Sétimo encontro entre Trump e Putin será o mais importante; entenda

07/08/2025

Coreia do Sul resgata norte-coreano que fugiu de seu país a nado

Foto: Reprodução/Youtube

07/08/2025

Kremlin ignora Zelenski e confirma cúpula entre Putin e Trump

Foto: Reprodução/Fox News

07/08/2025

Trump celebra tarifas e diz que "bilhões estão fluindo para os EUA"

07/08/2025

Palestinos foram abatidos como se fossem animais em centros de distribuição de ajuda, diz relatório da MSF

Ministro Alexandre de Moraes / Foto: Fabio Pozzebom/EBC

06/08/2025

Subsecretário dos EUA ameaça aliados de Moraes: ‘aconselhados a não ajudar'

06/08/2025

Trump eleva pressão e fala em encontrar Putin e Zelenski

06/08/2025

Trump: há boa chance de encontro com Zelensky e Putin 'em breve'

06/08/2025

Carregador pega fogo e causa pânico durante voo entre Brasil e Holanda

06/08/2025

Trump considera interferir na campanha a Prefeitura de Nova York, diz jornal

06/08/2025

Trump eleva pressão e fala em encontrar Putin e Zelenski

06/08/2025

Netanyahu e cúpula militar divergem sobre ocupação de Gaza, e gabinete enquadra Exército publicamente

06/08/2025

Após ameaça de Trump, Rússia e China treinam caça a submarinos

06/08/2025

Trump vê progresso com Putin, mas sanções são esperadas na sexta-feira

06/08/2025

Acidente com caminhão de ajuda em Gaza mata 20 pessoas, dizem palestinos

06/08/2025

Em conflito com primeiro-ministro, presidente antissistema toma posse na Polônia

06/08/2025

Democratas da Califórnia querem alterar mapa eleitoral em resposta a republicanos do Texas

Foto: Reprodução / Youtube / WION

06/08/2025

Tarifa de Trump à Índia por petróleo russo acende alerta para o Brasil

06/08/2025

Cinco soldados são baleados por atirador em base militar nos Estados Unidos


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!