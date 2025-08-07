Peru e Colômbia disputam ilha na fronteira com Brasil; Petro afirma 'não reconhecer soberania' do vizinho





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou nesta quinta-feira (7), que a o país "não reconhece a soberania do Peru" sobre as declarações de que a ilha de Santa Rosa na tríplice fronteira com o Brasil faria parte do território peruano.

O país comandado por Dina Boluarte já afirmou repetidamente que a ilha faz parte de seu território nacional e, em meados de junho, a declarou oficialmente parte da província de Loreto. O governo peruano recusa a oposição da Colômbia e reafirma o que chama de "direitos soberanos e atos de jurisdição legítima e legalmente exercidos pelo Peru".

A diminuição do fluxo do rio Amazonas nos últimos anos causou mudanças geográficas na área e aproximou a ilha de Santa Rosa do lado colombiano, onde está localizada a cidade de Letícia. Em comunicado, a chancelaria colombiana afirmou que a ilha nunca foi "atribuída" ao Peru e solicitou que uma comissão binacional defina sua soberania.

Tensões diplomáticas sobre o território eclodiram em 2024, a partir de quando mudanças no fluxo do rio ameaçam deixar Letícia, um importante porto colombiano, sem acesso direto ao rio. Especialistas alertam que a vazão do rio Amazonas deverá continuar diminuindo nos próximos anos, uma consequência do aquecimento global e das mudanças climáticas.

Petro acusa o Peru de "tomar posse de um território que pertence à Colômbia". "O governo usará, antes de tudo, medidas diplomáticas para defender a soberania nacional", disse ele no X.

Em resposta, o ministro das Relações Exteriores peruano, Elmer Schialer, afirmou ao serviço de notícias da BBC que Petro está errado. "Lemos com surpresa esses escritos atribuídos a Gustavo Petro. Lamentamos, pois o presidente claramente não foi devidamente informado sobre esses assuntos", disse.

Várias ilhas surgiram nos últimos anos na região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, especialmente entre os dois últimos. A divisão foi definida há cerca de um século, delimitada pelo canal mais profundo do rio Amazonas.

Especialistas ouvidos pela imprensa internacional concordam que os territórios são "ilhas de ninguém", pelo menos até que os governos peruano e colombiano reavaliem seus domínios uma vez que as formações não existiam quando ambos definiram seus limites.

Em meio à disputa territorial, Petro transferiu as comemorações da Batalha de Boyacá evento-chave para a independência da Colômbia no século XIX, nesta quinta, da capital Bogotá para Letícia.