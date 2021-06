Pela primeira vez desde março de 2020, Reino Unido não tem mortes por Covid em 24 horas

As autoridades contabilizaram nesta terça 3.165 novos casos de coronavírus, o que leva o total a quase 4,5 milhões e indica um aumento dos casos em comparação com as últimas semanas. O Reino Unido é a nação mais afetada pela pandemia na Europa, com mais de 127 mil mortes.

O governo também segue preocupado com os efeitos que uma nova variante do vírus pode causar.

Segunda, porém, foi feriado no país —nessas datas, os dados costumam ser mais baixos por causa dos atrasos nas notificações, em um um fenômeno que também é comum no Brasil. Por isso, é possível que nos próximos dias a quantidade de vítimas volte a aumentar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.