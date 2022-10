Peixe-lua gigante com quase 3 toneladas é encontrado em arquipélago; veja

A última espécime mais pesada do mundo foi descoberta em 1996, no Japão, que foi o peixe-lua gigante fêmea de 2.300 quilos.

Um peixe-lua gigante de 2,7 toneladas foi encontrado no arquipélago dos Açores, em Portugal. O animal foi encontrado morto em dezembro de 2021, mas a descoberta só foi divulgada agora pelo Journal of Fish Biology. Os pesquisadores acreditam ele seja o peixe ósseo mais pesado do mundo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.