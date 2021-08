Peixe com dentes humanos é fisgado por pescador e intriga banhistas

Um peixe raro com dentes semelhantes ao de humanos foi fisgado por um pescador em um pier em Outer Banks, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e deixou os banhistas intrigados.

As fotos do peixe foram publicadas no Facebook e rapidamente viralizaram. O peixe de quase 4 quilos e 'dentuço' foi exibido por um membro do Jennette's Pier, um destino de pesca e Nags Head.

Em entrevista ao jornal McClatchy, Martin, pescador que fisgou o peixe, contou que estava com o irmão pescando quando se deparou com a criatura com "uma boca cheia de dentes".

O peixe raro é um sargo-de-dentes (Archosargus probatcephalus) e é presente na costa brasileira. Ele prefere habitats com água rasa, com fundo rochoso e onde há recifes.