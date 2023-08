Peixe cai do céu sobre transformador e causa apagão em cidade dos EUA

O Departamento de Polícia de Sayreville publicou um post divertido no Facebook, mostrando o peixe, batizado como "Gilligan", com uma faixa amarela sobre a imagem onde se lê: "Limite policial, não ultrapasse". Ao lado, um "retrato falado" do "suspeito", a ave de rapina, possível culpada pelo incidente.

